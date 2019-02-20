土城員和青年社宅動土 543戶2021年底完工

2019-02-20 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



距捷運海山站走路5分鐘的土城員和段青年社會住宅，今天由新北市長侯友宜率眾人動土，內政部次長花敬群也到場，兩人偶爾聊幾句。侯友宜說，該社宅共543戶，有1、2及3房，公共空間包括青年創業中心、托老及庇護工場，更有可能規畫公共托育，讓年輕人在地好生活，預計2021年底完工。

侯友宜出席上任以來第一個社宅動土，他表示，今年預計再興建完成1381戶社宅，累積達7000戶，未來中和、土城、新店、三峽、板橋及三重等地規畫3000戶，2023年可累積至1萬戶社宅。他說，加上每年租金補貼有1.9萬戶，總共可照顧2.9萬戶。

侯友宜表示，不只是空間跟補貼，這青年社宅也利用公共空間做托老中心、青創中心及庇護工場，年輕人能在社區創業、就業，也能安心托護家中長輩，讓弱勢族群擁有自力更生的場所。他也向在場花敬群說，新北市包租代管還沒那麼多，租金補貼量可以更多，要好好評估。

新北市城鄉局企畫建築科表示，該用地是大同公司工業區變更住宅用地的回饋地，市府分回37％，包括公園、道路、機關用地、兒童遊樂用地及可建築用地約3.15公頃，其中可建築用地作為青年社宅，佔地約0.8公頃，為2棟地下3層，分別有12樓及14樓高的Ｌ型建築。

城鄉局表示，該青年社宅外型用色活潑，並設計大型空橋，讓建物充滿律動感及生命力，另在樓層中設有挑高空中景觀平台，提供住戶休憩空間並聯繫社區情感及向心力。社區中庭設有兒童遊戲場及遊具設施，並與鄰接公園串成都市小花園。