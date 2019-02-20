石門地區沒文具店 圖書館貼心文具百寶屋免費借

2019-02-20 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市石門地區沒有文具店，很多小朋友到圖書館寫作業時，常常會到櫃檯借用文具用品，石門分館發現許多到圖書館參加陪讀的小朋友，常面臨文具不齊全的困擾，為了讓小朋友能順利完成功課，特別準備學童所需的學習用品，設置文具百寶箱免費借用，讓孩子可以盡情繪畫書寫，快樂認真學習。彩色筆、圓規、三角尺、橡皮擦、削鉛筆機、修正液等各式文具用品一應俱全。

「阿姨，可以借我剪刀嗎？」、「阿姨，我的橡皮擦不見了」，新北市立圖書館石門分館人員說，學童到圖書館寫作業時，常常會到櫃檯借用文具用品。石門分館特別為學童準備了文具百寶箱，舉凡剪刀、膠水、膠帶以及常用文具都很齊全，孩子看到都很驚喜。五年級的許佳瑜說，圖書館可以借文具，忘了帶或臨時有缺就可以借得到，覺得很方便。

石門分館蕭千惠主任表示，對很多偏鄉孩子來說，擁有齊全的文具用品是一種奢望，尤其石門地區沒有文具店，許多孩子生長在隔代教養家庭，經濟能力不佳，許多到圖書館參加陪讀的小朋友，常面臨文具不齊全的困擾。為了讓小朋友能順利完成功課，石門分館特別準備學童所需的學習用品，提供到圖書館寫作業的小朋友使用，讓孩子可以盡情繪畫書寫，快樂認真學習。