命喪輪下校犬莉莉追思會 鼻頭師生：難忘水汪汪大眼

2019-02-20 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



守護東北角偏鄉鼻頭國小4年多的校犬「莉莉」在情人節前夕被車撞死，師生相當難過，為牠舉辦葬禮，讓牠在校園永遠安息。昨天師生在學校為莉莉辦追思會，用蠟燭圍成「Lily」的名字，播放師生為牠製作影片，用輕柔的音樂送上祝福，大家回憶起點點滴滴忍不住飆淚，難忘牠水汪汪的大眼睛、豪邁的睡姿，以及巡視守護師生一千多個日子。

「我們把莉莉的身體收集回來！」13日晚上莉莉在路口被撞得血肉模糊，老師都衝出宿舍，搶救也來不及。

莉莉原來是浪浪，4年多前流浪到鼻頭跟著孩子上下學，在大家的熱烈歡迎下，從此成為鼻頭大家庭的一份子，學校以校花百合的英語莉莉「Lily」命名，曾獲選新北市校犬楷模。牠曾嚇退5條眼鏡蛇的豐功偉業，白天守護小朋友上下學，平安回社區，晚上趴在操場等老師回來宿舍。

不料，被全校師生視為家人一般的莉莉，卻突傳惡耗，13日因交通意外被撞死了。學校在情人節當天為牠舉行葬禮，把莉莉安葬在學校安息，師生不捨哭紅眼。

學校昨為莉莉辦追思會，師生用蠟燭圍成圓圈坐著，中間用蠟燭排成「Lily」的名字，師生提供和莉莉互動的照片、影片，一起做成追思影片，最後由鍾雨潔主任製作完成。影片從4年前剛進校園的情景，到伴隨學生的成長的點點滴滴，學生為莉莉寫下一句話或畫上一幅畫送上滿滿的祝福，成為師生催淚片。不少六年級學生，從二年級一陪伴莉莉一路走來，憶起過往都忍不住濕了眼眶，大家又哭成一片。

「謝謝莉莉這4年守護著鼻頭國小師生平安，帶給大家無限的歡笑與甜蜜回憶」校長陳玉芳說，追思會用輕輕、柔柔的音樂、影片，訴說莉莉的故事，一盞盞蠟燭心燈，都是大家最深的祝福。

一名學生說，莉莉以前都跟著學生吃營養午餐，學生吃什麼，牠就吃什麼，偶爾會吃狗罐頭，但有時同學會偷偷餵牠吃肉「加菜」。一名學生說，「我忘不了牠水汪汪的大眼睛、還有豪邁的睡姿」說完眼淚也不聽使喚。

陳玉芳表示，莉莉在草地打滾的影片，好可愛，小朋友本來哭著，看著牠打滾的畫面出來，又哭又笑。如今莉莉安眠在以前打滾的草地上，帶著師生滿滿的祝福。