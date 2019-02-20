平行會審一開5年無結論 侯友宜要求市府負起責任簡化

2019-02-20 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長侯友宜翅天點名城鄉、工務2局報告，要求大幅縮短冗長無效會議，不能再發生案件審查長達5年情況，「大家多負點責任，問題就能簡化。」他也要求盤點現行法令，訂定原則，只審查例外情況，因為民眾有怨言不會只對單一局處，而是對整個市政不滿。2局都表示會設法簡化流程便民。

侯友宜說，多年來建照的平行會審耗時太久，竟然有4個月到5年的差距，加上法令時常修改，變來變去讓民眾無所適從 ，有時會議上的承諾，現實上碰到法規就打折扣，這些帳都算在整體市政上。他認為須簡化流程，也要讓申請過程更透明。副市長吳明機則要求各局處找出案件拖延的關鍵，好協助推動法規鬆綁。

平行審查會議會變得冗長，是因會議中專家學者十多人」力每人都有意見，會議怎麼開都難以整合，才會有拖延到5年的誇張情況。城鄉局長黃一平表示今後審查會議只開2次，如果仍無法取得共識，就由城鄉局徵詢委員意見彙整，送大會直接討論定案。