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鄭世維23日造勢緊急換場地 余天將找賴神陪掃街

2019-02-20 07:41聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北三重立委補選參選人鄭世維，23日請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「禿子、漢子、燕子」合體造勢，因反應太熱烈，昨宣布緊急換場地，將在三重市前街封街舉行。民進黨參選人余天則請來「賴神」行政院前院長賴清德陪同掃街，「一打三」力抗韓流。

鄭世維23日下午3點半到6點將舉辦首場大型造勢活動，最受矚目的就是請到「禿子、漢子、燕子」合體，消息曝光後支持者紛紛打打電話詢問時間地點，甚至有外地韓粉要來追「韓流」，讓競選團隊接到手軟，也擔心屆時人潮若太多會影響周邊交通，昨緊急宣布換場地因應。

鄭世維表示，原本在三重體育館旁廣場約可容納2000人，但詢問狀況實在太熱烈，換到市前街估計可容納5000人，周邊也有體育場的空間可疏散人潮，當天除韓、侯、盧，也會請立委蔣萬安、江啟臣、林奕華、柯志恩、李彥秀等人站台。

而余天昨與婆婆媽媽一起搓湯圓慶元宵，也宣布23日將請「賴神」行政院前院長賴清德陪同掃街，，余天說，老實講真的很怕對手請韓國瑜過來，「一定會擔心的啊」，當天請賴清德來陪同掃街，時間地點還在協調，總統蔡英文預計選前之夜會現身，他表示會出所有的力，把民進黨大咖都找來幫忙。

至於近期余天也頻開臉書直播與網友互動，媒體問到是否開始投入空戰，余天表示，直播是一個趨勢，可以讓更多選民瞭解，他到底在幹什麼，跟哪些三重朋友聊天或互動，他十幾年前選舉就沒有這個工具，現在正好有直播，是很好的方式。

民進黨新北三重立委補選參選人余天昨與選民一起搓湯圓慶元宵，並宣布23日將請「賴神...
民進黨新北三重立委補選參選人余天昨與選民一起搓湯圓慶元宵，並宣布23日將請「賴神」行政院前院長賴清德陪同掃街，力抗對手請來的「韓流」。圖／本報資料照片
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民進黨新北三重立委補選參選人余天昨與選民一起搓湯圓慶元宵，並宣布23日將請「賴神...
民進黨新北三重立委補選參選人余天昨與選民一起搓湯圓慶元宵，並宣布23日將請「賴神」行政院前院長賴清德陪同掃街，力抗對手請來的「韓流」。圖／本報資料照片
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國民黨新北三重立委補選參選人鄭世維，23日請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中...
國民黨新北三重立委補選參選人鄭世維，23日請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「禿子、漢子、燕子」合體造勢，因反應太熱烈，昨宣布緊急換場地。圖／本報資料照片
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國民黨新北三重立委補選參選人鄭世維，23日請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中...
國民黨新北三重立委補選參選人鄭世維，23日請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「禿子、漢子、燕子」合體造勢，因反應太熱烈，昨宣布緊急換場地。圖／本報資料照片
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韓國瑜鄭世維
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