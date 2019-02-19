文大大典館爆出既存違建 柯文哲開罵：無法無天

2019-02-19 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



中國文化大學大典館日前發生火警。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影 分享 facebook 文化大學大典館日前發生火警意外，事後卻爆出大典館7、8樓屬違建，也再度讓老舊校舍公安問題備受外界關注。台北市長柯文哲今天下午主持公安督導會報，面對文大校舍的違建問題顯得相當不滿，質疑五樓的使用執照卻蓋出八層樓的建物，簡直是「無法無天」。

儘管建管處當場表示，已要求文大補照，不過柯文哲仍顯得十分不滿，認為如果每個違建都可以這樣子補照，那台北市沒有違建了，不能每個案子都一拖再拖，永遠都拆不了，要求該案列管，進市長室專案報告。

建管處表示，大典館屬於民國83年的既存違建，不過由於違建高達三層，已達建管處「頂二層違建專案」條件，有公共安全者疑慮，按北市過去作法應列管排拆，目前大典館的容積使用已超過，校方希望併案檢討，看看能不能拆除部分校舍，或是減少土地使用面積，好換取大典館的容積。

不過對於建管處的解釋，柯文哲似乎不太滿意，認為這擺明睜眼說瞎話，按照建管處的說法，那台北市所有建物只要沒有超過容積，都沒有不按圖施工的問題，永遠都是補照中，一拖就是兩、三年，這就是一個破洞，要求建管處看看怎麼解決，是不是要訂一個日出條款，幾年幾月以後的違建不可以。

建管處則是緩頰，指這是給民眾一個合法途徑。柯文哲則是立刻回嗆，質疑這個差太多了，不要浪費大家時間，這是很明顯的故意，總之、「我不同意」，要求進市長室專案報告。

柯文哲抱怨，有權有勢的人就可以這樣解釋，沒錢沒勢的就整你，這個漏洞他要處理，頂樓加蓋一樓就算了，還蓋到三樓也太厲害了，「這結構安全嗎？我都很懷疑」，當知道大典館的違建已有多年歷史，柯則是認不住直呼「天啊！50多年後（違建）終於被發現了」。

對此，建管處表示，大典館的容積率已超過相關規定，會請校方看看是否停用老舊校區，或是減少土地使用面積來改善，期限是六個月，下周也會進市長室進行討論。