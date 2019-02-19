又失言？柯文哲：對不運動抽菸喝酒者 應提高健保費

2019-02-19 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天主持公安督導會報。記者林俊良／攝影 分享 facebook 為了提升台北市的居住安全，北市消防局近年來力推住家用火災警報器，根據北市府消防局統計，全市列管需安裝住警器總計48萬戶，截至一月底止，安裝率達75.1%。對此，台北市長柯文哲今主持公安督導會報時當場裁示，要求公布安裝率較低的里，甚至不排除公布拒絕者的住家地址，另外還要求提供相關數據給保險業者，以提高保費。

柯文哲直言，叫你裝又不裝，一定要有獎勵處罰措施，你都讓自己房子住得不安全了，那還要申請火災理賠幹什麼，要求消防局和保險公司說一下，提供相關裝設住警器與否的火災傷亡數字，讓有裝、沒裝住警器的保費、賠款不一樣。

柯文哲還說，健保費也該這樣子，體重太重、抽菸、喝酒的，你把自己都弄得不安全，抽菸者、吃檳榔、不運動、體重超過20%的，健保費就多繳一點。

柯文哲表示，還有一個辦法，就是舉辦里長比賽，當住警器裝設率超過80%後，就公布最後幾名的里，讓里長自己想辦法，蘿蔔、棒子齊下，里長看到就嚇到了。

柯文哲越講越起勁，認為為民眾好，免費給你裝又不裝，要求消防局，如果住警器裝設率超過90%，就公布沒有裝設的地址，但不要公布人名，這是最後一招。

對此，北市府消防局長吳俊鴻表示，公布住家地址涉及個資問題要再研議，不過會儘速公佈安裝率較低的里，並提供火災傷亡率的數字給保險業者。