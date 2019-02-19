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寵物寄養美容業設住宅區 北市：需有同意書

2019-02-19 18:44中央社 台北19日電

北市府修正土地使用分區管制自治條例，允許寵物寄養、美容業附條件在住宅區營業。動保處今天說，修正條例近期將公告，但業者需取得住戶同意書，並自主做好隔音、衛生設備。

「台北市土地使用分區管制自治條例」原規定，寵物寄養、美容業者不可在第3種住宅區（住三）內營業。台北市動物保護處產業保育組長林立容受訪表示，在寵物業者及相關公會爭取多年，並經北市府協調和溝通，修正「台北市土地使用分區管制自治條例」的部分內容，允許寵物寄養、美容業附條件可在第3種住宅區內營業。

她說，去年10月，土管條例修正案經台北市議會三讀通過後，並函送行政院備查；行政院在日前回函，同意備查。

林立容指出，這次修正案主要是放寬「住三」可設立寵物寄養、美容業，且為保障住宅區的住戶安寧，業者申請時，需取得樓上、兩側住戶的同意書；業者也向寵物公會提及，為降低開店後可能影響周邊住戶的安寧，對於隔音、衛生等相關設備，都會自主規範並管理。

都發局表示，針對寵物寄養、美容業者可設立在「住三」的條文修正案，內政部已在12日回文，修正案預定近期會公告並施行，雖然放寬寵物寄養、美容業者可在住宅區開店，但仍有相關附屬條件，像要求營業地點不可設置在高樓層等規定。

動保處說，為讓寵物寄養、美容業者了解土管條例修正後的申請流程等內容，特別委託台北市寵物商業同業公會在22日上午舉行輔導座談會，歡迎有需求業者可向公會洽詢。

寵物寄養北市
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