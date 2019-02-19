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野柳跳港祭千份白帶魚米粉 侯友宜大啖發現「少一味」

2019-02-19 16:34聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

一年一度新北市野柳「神明淨港」盛典熱鬧登場，文化祭也順勢推出隱藏版美食「黃金白帶魚芋頭米粉」、「破布子蒸白帶魚」，擄獲新北市長侯友宜的胃，他直說野柳白帶魚肉質細嫩軟Q，煎起來尤其香酥，當場盛一碗白帶魚米粉享口福，沒料到，筷子朝碗裡一夾，卻發現碗中沒有半塊白帶魚，笑虧「白帶魚要自己抓」，主廚連忙補了一勺白帶魚，侯友宜大啖直說「鮮」。

現場白帶魚攤販表示，野柳白帶魚肉質細緻鮮嫩，絕對是料理首選，尤其對岸深愛台灣白帶魚，替白帶魚產業賺進大把鈔票，期待新北市府出力，將北海岸白帶魚發揚光大；侯友宜在一旁聽得點頭如搗蒜，他說，白帶魚也是他的心頭好，新北市白帶魚鮮甜，品種極好，若要將白帶魚銷往全世界，必須保證「新鮮不走味」。

侯友宜表示，近年萬里主推萬里蟹，但其實野柳「白帶魚」也是重點漁獲，新北市每年白帶魚漁獲產量高達2021公噸，占全國總產量4成，傲視全台，且野柳白帶魚肉質細嫩，無論煎、炸、熬煮米粉湯，都是最佳畫龍點睛要角，未來市府將努力把白帶魚推上國際舞台，以「冷凍」方式處理新鮮白帶魚，以利行銷，讓北海岸白帶魚走向世界，讓漁民「賺大錢」。

侯友宜現場大啖「黃金白帶魚芋頭米粉」，聽聞主廚說，是用新北市特產白帶魚、芋頭一起下鍋熬煮，侯友宜也被撩起口腹之慾，盛了一碗白帶魚米粉準備飽口福，沒想到，筷子往碗裡一夾，發現碗裡「沒魚」，他自嘲「白帶魚米粉沒有白帶魚，要自己抓」，主廚趕緊補上鮮美白帶魚，侯友宜俐落吃起香煎魚塊，直說「刺少又鮮嫩」。

新北市府趁野柳跳港人潮眾多，順勢大推「野柳白帶魚」，不僅商請福華飯店五星級主廚古來文與在地媽媽攜手推出千份「黃金白帶魚芋頭米粉」、「破布子蒸白帶魚」，讓現場民眾聞香，還邀請「叫賣哥」限量叫賣2百條肥美白帶魚，其中有一尾白帶魚長達1公尺、重達4公斤，吸引現場民眾搶購鮮美白帶魚。

侯友宜替「野柳白帶魚」拍胸脯掛保證，也藉神明淨港、漁獲滿艙儀式，祈求新北漁民新年漁獲滿滿，豬年賺大錢、荷包飽飽飽，漁船都能平安歸來。

新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚，現場備有千份白帶魚芋頭米粉。記者賴郁薇...
新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚，現場備有千份白帶魚芋頭米粉。記者賴郁薇／攝影
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新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚。記者賴郁薇／攝影
新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚。記者賴郁薇／攝影
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新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚，現場備有白帶魚芋頭米粉。記者賴郁薇／攝...
新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚，現場備有白帶魚芋頭米粉。記者賴郁薇／攝影
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新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚，現場有破布子蒸白帶魚。記者賴郁薇／攝影
新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚，現場有破布子蒸白帶魚。記者賴郁薇／攝影
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新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚。記者賴郁薇／攝影
新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚。記者賴郁薇／攝影
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新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚。記者賴郁薇／攝影
新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚。記者賴郁薇／攝影
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新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚。記者賴郁薇／攝影
新北市府趁野柳跳港文化祭，大推野柳白帶魚。記者賴郁薇／攝影
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侯友宜野柳
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