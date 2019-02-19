侯友宜化身「侯利多」電競校長 台語報賽事
新北市去年創全國地方政府之先打造「新北電競基地」，今年再推免費3大學程。今天新北市長侯友宜穿上學士袍，化身電競學程班校長，笑稱自己就像魔法學校的鄧不利多，而他是「侯利多」，他表示，電競是一個產業鏈，要讓產業賺大錢。他今更和Garena主播KH一同播報遊戲賽事，親身體驗緊張刺激的電競賽事。
侯友宜用台語和KH播報講評賽事，侯友宜說，播報講評真的不容易，要有聲、光、速、電，聲音要高潮迭起，搭配氛圍，也要有力。他說，新北電競基地希望培訓電競產業鏈所需人才，他今天是「侯利多」，讓產業賺大錢。
經發局表示，去年開設9大類多元課程，包括選手訓練、主播與賽評、電競遊戲產業講座、教練分析師訓練、賽事規畫與行銷、直播主訓練、遊戲設計養成、電競節目企畫及電競影片剪輯等，獲得學員熱烈迴響，迄今已培育250位電競產業人才。
今年聚焦學員詢問度最高3大類課程，首創免費電競學程班，開設電競專業科目、賽事企劃、節目製播3大學程，系統化培育電競產業適性人才。
今年電競學程班與全台第一家、擁有多支職業戰隊的電競運動經紀公司競酷數位（ahq）合作，引進產業資源共同培育電競人才。未來與社團法人台灣電競協會、宏碁股份有限公司（acer）、台灣競舞娛樂（Garena）、1111人力銀行等企業及專業人士合作，加速育成電競專才，目標打造新北成為電競之都。
ahq總監吳敬晨表示，人才難尋，退役選手沒有受到很好的教育，通常只往教練走，是條窄路，不過電競產業其實有很多面向，應可以變成電競後勤。
去年學員吳皓安現身分享，表示自己學最多的是賽事企畫及播報，他實地播報爐石戰記等賽事累積經驗，讓他順利進到業界，他也分享，外語是重要關鍵。
經發局表示，免費電競學程班為期4個月，預計3月起正式開課，一學程30小時，課程涵蓋主播賽評、電競產品行銷、賽事企畫製作、遊戲體驗、轉播訓練及節目企畫直播等多元專業培訓，完訓有證書，今起開放報名，詳情可上新北市政府經濟發展局網站(https://www.economic.ntpc.gov.tw)或新北電競基地網站(http://www.ntpcesports.tk/class.php)查詢。
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