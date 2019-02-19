侯友宜化身「侯利多」電競校長 台語報賽事

2019-02-19 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市去年創全國地方政府之先打造「新北電競基地」，今年再推免費3大學程。今天新北市長侯友宜穿上學士袍，化身電競學程班校長，笑稱自己就像魔法學校的鄧不利多，而他是「侯利多」，他表示，電競是一個產業鏈，要讓產業賺大錢。他今更和Garena主播KH一同播報遊戲賽事，親身體驗緊張刺激的電競賽事。

侯友宜用台語和KH播報講評賽事，侯友宜說，播報講評真的不容易，要有聲、光、速、電，聲音要高潮迭起，搭配氛圍，也要有力。他說，新北電競基地希望培訓電競產業鏈所需人才，他今天是「侯利多」，讓產業賺大錢。

經發局表示，去年開設9大類多元課程，包括選手訓練、主播與賽評、電競遊戲產業講座、教練分析師訓練、賽事規畫與行銷、直播主訓練、遊戲設計養成、電競節目企畫及電競影片剪輯等，獲得學員熱烈迴響，迄今已培育250位電競產業人才。

今年聚焦學員詢問度最高3大類課程，首創免費電競學程班，開設電競專業科目、賽事企劃、節目製播3大學程，系統化培育電競產業適性人才。

今年電競學程班與全台第一家、擁有多支職業戰隊的電競運動經紀公司競酷數位（ahq）合作，引進產業資源共同培育電競人才。未來與社團法人台灣電競協會、宏碁股份有限公司（acer）、台灣競舞娛樂（Garena）、1111人力銀行等企業及專業人士合作，加速育成電競專才，目標打造新北成為電競之都。

ahq總監吳敬晨表示，人才難尋，退役選手沒有受到很好的教育，通常只往教練走，是條窄路，不過電競產業其實有很多面向，應可以變成電競後勤。

去年學員吳皓安現身分享，表示自己學最多的是賽事企畫及播報，他實地播報爐石戰記等賽事累積經驗，讓他順利進到業界，他也分享，外語是重要關鍵。