女議員刪預算被柯P譙 游淑慧：當年買花理由是防PM2.5

2019-02-19 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲17日出席陽明山花季開幕活動，詢問官員杜鵑花種植狀況時聽到公園處長黃立遠提到之前預算遭議員許淑華阻擋，柯聽了當場罵「X」而引起風波；對此，北市議員游淑慧今質疑柯施政「是錢的問題，還是市政府執行的問題？」因為預算通過的公宅案、市場案，標不出、「忘記」做環評，過去被刪減的杜鵑花預算，買花理由還是能防PM2.5，「能接受嗎？」

游淑慧在臉書指出，前天引起柯爆粗口的預算，其實只是一筆106年時審查的杜鵑花採購預算；相較於當年議會三讀通過的總預算1725.52億，這800多萬微乎其微，且當年的總預算，市議會最後只意思意思刪了1%多，這還不夠支持柯市府施政？當中還包含通過柯市長的「百億」公宅預算。

她表示，但支持柯、通過預算又如何？73億南港機廠公宅案，柯市府卻一直流標；通過了第一果菜市場和魚市場，也要個一百億，但最後設計出有交誼廳、餐廳、水族館的市場，更無厘頭的是居然「忘記」做環評。