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天氣回暖 民眾遛金剛鸚鵡

2019-02-18 23:37聯合報 文／侯永全

圖／侯永全
圖／侯永全
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一掃連兩天的低溫，昨天氣溫回暖；趁好天氣，有民眾在觀山河濱公園遛起羽色鮮豔靚麗的黃腹藍琉璃金剛鸚鵡；聰明伶俐，喜愛親近人的金剛鸚鵡，在飼主肩膀上展翅姿態，令人驚豔。

低溫
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