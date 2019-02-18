天氣回暖 民眾遛金剛鸚鵡

圖／侯永全 分享 facebook

一掃連兩天的低溫，昨天氣溫回暖；趁好天氣，有民眾在觀山河濱公園遛起羽色鮮豔靚麗的黃腹藍琉璃金剛鸚鵡；聰明伶俐，喜愛親近人的金剛鸚鵡，在飼主肩膀上展翅姿態，令人驚豔。