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北投慈后宮大遶境 地方士紳信眾共襄盛舉

2019-02-18 21:33聯合報 記者張世杰╱即時報導

一年一度的台北市北投慈后宮媽祖大遶境，上周五鬧熱登場，地方士紳、信眾齊聚，共襄盛舉這場地方宗教盛事，北投慈后宮一直是地方的重要信仰中心之一，跟其他公廟保持友好關係，北投慈后宮董事長陳道先笑說，大甲鎮瀾宮曾表達贊助合作的意願，歡迎外界報名成為慈后宮的義工，一起促成這樁大事。

北投慈后宮擁有百年歷史，農曆正月11日為天上聖母年例的出巡遶境，祈求風調雨順、國泰民安，保佑地方平安，以往都是北台灣農曆春節過後第一場的大型廟會活動，更是地方俗稱的「北投大拜拜」，每次總吸引不少人朝聖。

上周五北投慈后宮媽祖大遶境登場，車隊、陣頭穿梭北投大街小巷，從白天到晚上鑼鼓喧天，氣氛相當熱鬧，由於信眾相當熱情，北投慈后董事長陳道先表示，隊伍入廟的時間稍微延遲，最後以施放高空煙火作收，替遶境劃下完美句點。

陳道先指出，北投慈后宮媽祖大遶境是地方年度盛事，都有邀請地方重要人士共襄盛舉，例如國策顧問黃承國，還有立委、市議員、台北市北投區長等，今年都有參與，很多南部陣頭也都北上，像是西螺福興宮就有350人。

事實上，北投慈后宮香火鼎盛，在社會關懷方面也不遺餘力，舉行冬令救濟、補助在地學校金費、舉辦小學生寫作公益活動等，台北市長柯文哲春節期間的跑宮廟行程，北投慈后宮名列其中。

一年一度的北投慈后宮媽祖大遶境，上周五鬧熱登場。圖／截攝自台北市北投慈后宮臉書
一年一度的北投慈后宮媽祖大遶境，上周五鬧熱登場。圖／截攝自台北市北投慈后宮臉書
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北投遶境北市
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