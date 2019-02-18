汐止社區公共水費爆增 換新水錶暫改善

2019-02-18 19:17 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區水蓮山莊因發現公共分攤水費異常，爆增兩萬度，經發現是在進水口水錶故障，目前已經完成更新。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區水蓮山莊因發現公共分攤水費異常，爆增兩萬度，經發現是在進水口水錶故障，目前已經完成更新，今(18)日上午立委段宜康服務處、市議員張錦豪就邀請水公司會勘，也打算在沿線的兩處加壓點中間，再增設水錶監測流量，了解那一段出問題。

湖蓮里長曾連福指出，主要是社區水費爆增，每一期我們兩千戶的公共分攤度數都到十度左右，算起來整個社區就是兩萬度，是非常龐大的水，這是明顯的異常。

今天請段宜康委員及市議員張錦豪再來做一次詳細的會勘，那初步決定在兩個加壓站的地方，做一個進水的流量錶，確定中間經過兩段的加壓，看是那邊出狀況，可能是水池或是中間管線，以釐清用水異常的部分。

市議員張錦豪表示，汐止湖前街的水蓮山莊最近又發現每戶公共分攤水費暴增3到4倍，從原來的2、3度，到最近一期竟然到了10、11度，後來管委會發現進水口這裡抄錶的界面有故障，所以，請自來水公司來做一個釐清，為什麼每一次的公共分攤水費還是明顯高出好幾倍，後來發現是因為水錶故障，水公司引用去年同期的度數去算，所以，也請他們立即換掉讀錶的界面，目前已經更新完成，至於之前多收的部分，會再下一期補給社區。

張錦豪說，至於針對未來的漏水問題，社區希望在進水口、加壓站到上頭蓄水池中間，能夠增設讀錶的計量錶，可以判定那個區段公共管線有漏水。