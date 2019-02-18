貼心作弊 志工讓八里教養院生都抽中期待的禮物

2019-02-18 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市立八里愛心教養院志工隊今天實現院生們的願望，院生們人人都得到自己夢寐以求的禮物，卻不知是志工任暗中動手腳的圓滿結果。教養院長謝鑫敏說，教養院雖位處偏遠山區，但志工們的付出克服路途，22年來如一日，令人欽佩，而且服務志工愈來愈多，也讓院生生活變得精采。

八里愛心教養院志工隊成立於1996年，長期陪伴院生，春節後為院生辦新春團拜，小貞抽到渴望很久的五月天專輯，阿美抽到念念不忘的熱敷墊，人人笑逐顏開。除為院生準備貼心新年禮物，志工們也粉墨登場扮財神，集體表演排練多時的海草舞、祝你幸福等應景舞蹈，帶著院動一動並互道恭喜。

志工隊長黃昭月說，新春團拜是志工隊重頭戲，去年底前就請教保員在聊天中先調查院生喜愛什麼禮物，再由志工集資購買。摸彩前暗中在摸彩券做記號，等院生抽獎時，就能抽中最想要的禮物，人人皆大歡喜，「看見他們的笑容，大家就覺得用心沒有白費。」