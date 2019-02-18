愛心幼童扮燈籠 邀民眾捐發票救救植物人

2019-02-18 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



愛妮雅化妝品美容師今天帶著小豆芽四維幼兒園小朋友，在板橋大遠百9樓威尼斯廣場妝扮成各式各樣的行動燈籠，沿美食街大喊「順手捐發票，救救植物人」，協助募集植物人經費，極萌的造型吸引民眾目光，櫃哥、櫃姐也紛紛捐出發票或零錢響應愛心。

副總裁蕭碧月表示，親友先前臥病在床讓她理解植物人家庭困境，後來得知一個植物人每月支出費用要4到6萬， 可能拖垮一個家庭，「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念，希望透過社會力量幫助植物人家庭重生，「 捐發票對我們來說不算什麼，但卻可能救了一家人」。今年企業生日也將捐款支持創世。

新北市幼兒教育種子協會長期參與公益活動，今年首次接觸創世，串聯多所幼兒園以「集愛袋」募集小額捐款及發票。小豆芽四維幼兒園長表示，活動富教育意義，讓愛的種子從小萌芽，學習做手心向下的人，希望能讓社會更溫暖。

院長李培菁表示，發票數量每年衰退，捐款情況也不理想，希望社會大眾多協助。