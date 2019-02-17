搭北捷賞新詩 台大教授這25個字作品讓人廢到笑

2019-02-17 17:38 聯合新聞網 綜合報導



台大教授唐捐的新詩作品引起網友討論。 圖擷自 台北文學季Youtube 分享 facebook 台北市文化局每年都會舉辦台北文學獎，得獎的作品都會刊載在公車和捷運上。今年第一季的詩文在日前上線，當中有一首新詩內容太有創意又有梗，讓網友直呼「真是廢到笑」。

這首新詩標題為「難道這就是愛」，內容寫著：

你一會兒看山

一會兒看我

為什麼

你看山小

看我時卻很火大

作者唐捐是台大教授，同時也是詩人、散文家和文學評論者。有網友笑說「終於有人拿出來討論了，每次搭捷運看到這篇都滿頭黑人問號」，還有人說唐捐老師開的課本來就好笑，會寫這樣的文章不意外。

據《蘋果日報》報導，台北市文化局表示參賽作品都由委員會評選，然後會把得獎而且適合民眾欣賞的作品節錄在公車及捷運上，但得獎作品很多，無法得知這篇作品得獎的原因。唐捐指出，這首詩是「諧仿」大陸詩人顧城的經典之作《遠與近》，這次只是算是「入選」，但它不是「得獎」作品。最初是他在2014年1月發表在臉書上的一則廢文，後來直接收入自己的詩集。

而2019台北公車捷運詩文計畫協同主持人、淡江大學中文系助理教授楊宗翰表示，這首詩前半段仿寫自顧城的《遠和近》一詩，後半段結合俚語，有對比也有雙關，搭配詩題來讀，以幽默、日常的語言表現出兩人之間的微妙關係。