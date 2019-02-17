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2019陽明山花季開幕 遊客賞花拍照

2019-02-17 14:35聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

2019陽明山花季今天開幕，不少外籍遊客也上山賞花，拍照留念，由於假日上山賞花民眾眾多，台北市警察局交通警察大隊假日將實施花季期間交通管制措施，請民眾改搭乘大眾運輸系統出遊。

2019陽明山花季今天開幕，吸引不少遊客也上山賞花，拍照留念。記者林伯東／攝影
2019陽明山花季今天開幕，吸引不少遊客也上山賞花，拍照留念。記者林伯東／攝影
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2019陽明山花季今天開幕，吸引不少遊客也上山賞花，拍照留念。記者林伯東／攝影
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2019陽明山花季今天開幕，吸引不少外籍遊客也上山賞花，拍照留念。記者林伯東／攝...
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2019陽明山花季今天開幕，吸引不少外籍遊客也上山賞花，拍照留念。記者林伯東／攝...
2019陽明山花季今天開幕，吸引不少外籍遊客也上山賞花，拍照留念。記者林伯東／攝影
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2019陽明山花季今天開幕，吸引不少遊客也上山賞花，拍照留念。記者林伯東／攝影
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警察賞花北市
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