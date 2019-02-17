手語翻譯志工一做十多年 幫瘖啞人士解決勞資糾紛

2019-02-17 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



手語翻譯老師梁瑪利14年前從啟聰學校退休，成為台南市勞工局首位手語志工，許多瘖啞人士透過梁瑪利的幫助，在職場上不再吃悶虧，不少人還因此與她變成朋友，不論家庭、人際間等各種問題都來請教她，儼然成了身障者的保母。

梁瑪利說，過去許多瘖啞人士在工作上有勞資爭議，卻不知如何與資方仔細溝通，只能把苦往肚裡吞。曾有一名聽障者在工作時重覆做一個動作，導致肩膀受傷，甚至無法騎車，結果公司不認為是職災，最後找上勞工局手語翻譯志工出面協助調解，資方才願意以職災處理。

她表示，一開始有手語翻譯服務時，許多瘖啞人士還不知道，但現在她平均一年服務40多名，其中有不少人會固定一段時間回來找她。其實她與服務對象就如朋友，給予他們信任感，所以不僅是工作上的問題，有些人也會因為家庭問題、人際關係等來詢問她意見。

梁瑪利說，她有很多學生畢業後到工廠擔任作業員、技術員，她會灌輸他們正確的工作態度，並定期諮商，許多工廠老闆認為他們工作能力不會輸其他人，且工作態度佳，因此指定要聘用她的學生。