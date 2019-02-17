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手語翻譯志工一做十多年 幫瘖啞人士解決勞資糾紛

2019-02-17 08:58聯合報 記者鄭維真╱即時報導

手語翻譯老師梁瑪利14年前從啟聰學校退休，成為台南市勞工局首位手語志工，許多瘖啞人士透過梁瑪利的幫助，在職場上不再吃悶虧，不少人還因此與她變成朋友，不論家庭、人際間等各種問題都來請教她，儼然成了身障者的保母。

梁瑪利說，過去許多瘖啞人士在工作上有勞資爭議，卻不知如何與資方仔細溝通，只能把苦往肚裡吞。曾有一名聽障者在工作時重覆做一個動作，導致肩膀受傷，甚至無法騎車，結果公司不認為是職災，最後找上勞工局手語翻譯志工出面協助調解，資方才願意以職災處理。

她表示，一開始有手語翻譯服務時，許多瘖啞人士還不知道，但現在她平均一年服務40多名，其中有不少人會固定一段時間回來找她。其實她與服務對象就如朋友，給予他們信任感，所以不僅是工作上的問題，有些人也會因為家庭問題、人際關係等來詢問她意見。

梁瑪利說，她有很多學生畢業後到工廠擔任作業員、技術員，她會灌輸他們正確的工作態度，並定期諮商，許多工廠老闆認為他們工作能力不會輸其他人，且工作態度佳，因此指定要聘用她的學生。

「一晃就十幾年了」，梁瑪利說，每天能幫助別人非常有意義，當志工已變成她的志願，當然會想一直做下去，目前每周三上午、周二及周五下午在永華行政中心都有手語翻譯志工的服務。

手語翻譯志工梁瑪利十多年來替瘖啞人士協助與資方溝通，讓他們不再吃悶虧。記者鄭維真...
手語翻譯志工梁瑪利十多年來替瘖啞人士協助與資方溝通，讓他們不再吃悶虧。記者鄭維真／攝影
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