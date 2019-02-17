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北農周一臨時董事會 黃向羣接董座要視彭振聲是否辭職

2019-02-17 07:41聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

彭振聲目前人在英國，預計今天返台。 記者張世杰／攝影
彭振聲目前人在英國，預計今天返台。 記者張世杰／攝影
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北農產運銷公司於前總經理吳音寧解職後，北市府與農委會經協調後，達成由農委會農金局副局長翁震炘出任總經理，北市府推派前市議員黃向羣出任董事長。不過由於現兼任董事長的副市長彭振聲不願辭董事， 因此讓黃遲遲無法接任，北農將於18日舉行臨時董事會，若彭在當天提出辭職，黃則有望成為新董座。

據了解，北農總經理座翁震忻上月24日通過董事會決議上任，其實原本北市府與農委會希望總經理與內定接任董事長的黃向羣同時上任，但因副市長兼北農董事長彭振聲當時表態，要等3月的例行董事會才辭職，因此黃向羣遲遲無法接任董事。

由於原代表農委會擔任常董的翁震炘接任總經理，為補選該席常董缺，北農將於18日舉行臨時董事會。農委會擬派民進黨新北市黨部評委召集人陳建志先接任翁的董事缺，北市府也已將原市府董事代表劉寶緞換成黃向羣，並與農委會協調，此次臨時董事會先支持黃補上現有常董缺。

不過，即使黃向羣18日順利獲選為常董，能否進一步接任董事長，仍要視彭振聲是否辭董事長。彭振聲目前人在英國，預計今天返台，雖然市府高層於他出國前曾與他進行溝通，但他未鬆口是否提前辭董事長，預計市府高層在他返國後開董事會前，會再徵詢他的決定。

市府人士表示，雖然市府可強硬撤掉他的董事資格，但此舉過於激烈，恐讓彭不滿索性離開市府團隊，因此仍會先軟性溝通。但若彭仍堅持3月才辭，黃向羣就得等到三月例行董事會及常董會召開時，才能接任董事長，不過目前北市府已完成董事換派，黃於18日將以董事身分出席北農團拜及董事會。

農委會北農
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