台北燈節 北捷3站運量較去年燈節開幕增3萬多人

2019-02-16 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北燈節今晚在西門町開幕，台北市長柯文哲於主舞台區點亮主燈後，稱現場觀眾人數超過20萬；觀傳局晚間則宣布，鄰近燈節展區的捷運台北車站、北門站、西門站3站從早上6時到晚上9時總運量人數達31.4萬，「都是赴西區賞燈」，較去年燈節開幕日增加3.6萬人。