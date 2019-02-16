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燈節開幕 柯市長會上海台辦李文輝

2019-02-16 23:01聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

台北燈節晚間正式登場，台北市柯文哲在開幕儀式前，先來到上海燈區點燈，和上海市台辦主任李文輝寒暄並合影，早柯一步抵達的李文輝拿著手機不斷對著自家燈飾拍攝，還趁機拍了現場擠爆的台灣媒體記者。而被問到第一次來看燈節心情如何？李文輝則說心情很好。

台北燈節晚間正式登場，台北市長柯文哲（左）在開幕儀式前，先來到上海燈區點燈，和上...
台北燈節晚間正式登場，台北市長柯文哲（左）在開幕儀式前，先來到上海燈區點燈，和上海市台辦主任李文輝（右）寒暄並合影。記者許正宏／攝影
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台北燈節晚間正式登場，台北市長柯文哲（左三）在開幕儀式前，先來到上海燈區點燈，和...
台北燈節晚間正式登場，台北市長柯文哲（左三）在開幕儀式前，先來到上海燈區點燈，和上海市台辦主任李文輝（中）寒暄並合影。記者許正宏／攝影
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台北燈節晚間登場，上海市台辦主任李文輝（左）現身上海燈區，他拿著手機不斷對著自家...
台北燈節晚間登場，上海市台辦主任李文輝（左）現身上海燈區，他拿著手機不斷對著自家燈飾拍攝。記者許正宏／攝影
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