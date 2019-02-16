不知員工收賄 北市府遭糾正

台北市政府大樓。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北市政府建管處工程員戴一貫與副總工程司黃建昌違法投資「晶鑽建設」建案，涉嫌行賄、謀取暴利。新北地院去年2月依收賄罪判戴7年10個月徒刑，褫奪公權4年。監察委員高鳳仙、章仁香調查發現，北市府對於兩人違法作為，竟然渾然不知，年年考績打甲等，且案發後兩人均僅受「申誡2次」輕微處分，提案通過糾正台北市政府。

對此，北市建管處副總工程司洪德豪表示，建管處知悉此事件後，即將戴一貫調離現職並提考績會議處，黃建昌當時已調任北市都市發展局專門委員，目前已退休。建管處表示，待收到監察院糾正公文後，將舉行內部會議檢討有無行政管理疏失，並將相關策進作為，秉辦府函回報監察院。

新北地檢署前年就調查偵辦晶鑽建設涉嫌行賄雙北高官弊案，新北市地政局副局長王聖文遭搜索後自殺身亡。北市府部分，檢方查到戴一貫、黃建昌違法投資和其職務有關的業務，戴甚至收受賄款40萬元。

根據調查報告，戴一貫被查出自2008年9月起至2017年3月，負責晶鑽建設公司「內湖晶鑽帝寶」建案勘驗及審查，卻協助晶鑽取得銀行借款；黃建昌在2006至2014年擔任北市建管處副總工程司期間，竟投資晶鑽建設公司500萬元「三重晶鑽御品」建案，獲取暴利。

高鳳仙、章仁香表示，北市府對於戴一貫與黃建昌相關違失行為竟渾然不知，案發期間考績年年甲等，其中黃建昌還在2014年升任主任秘書、2016年再調升為都發局專委。北市府直屬或上級長官對兩人評語為「負責盡職」、「熱心助人」、「公文績效良好」、「工作思慮周詳」等，直到案發後，才把考績打乙等，但認為「情節輕微」，僅給予申誡2次懲處，北市府事前未盡監督之責，事後懲處失衡，核有嚴重違失。