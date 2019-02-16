柯文哲用手機點燈 稱燈節現場超過20萬人

2019-02-16 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北燈節今晚正式登場，下午3時還因為中華路成都路口人潮較多，啟動中華路部分區段慢車道封路管制；市長柯文哲晚上7時多抵達台北燈節西門町主舞台區，還利用手機、無線傳輸科技點亮主燈；柯受訪時，被媒體問到現場維安警力不少是否與上海台辦主任李文輝也來參加有關，柯未正面回應，還稱現場觀眾應該超過20萬。

今晚柯文哲在饒舌歌手大支陪同下進場，還受大支邀請唱歌詞「我知道我可以，我一定沒問題...」但柯最後卻沒唱半句，上台後還解釋「這個我不會啦」。

柯文哲致詞表示，今年北市府前舉辦光之饗宴活動將在本周末結束，剛好換台北燈節接力，讓台北整個2月在夜晚都亮晶晶；而燈節是傳統節日，但他希望結合現代科技，讓傳統與現代融合，產生新的喜悅；「我就不多說了，要來點燈」。

隨後柯文哲掏出手機，對手機喊「ok google，點亮心花怒放」利用手機App與無線傳輸點亮主燈之一的「心花怒放」，緊接著柯文哲換要點亮「百變豬寶」主燈，不過當下「豬寶」卻在打瞌睡，在柯文哲與眾人拿起加油棒大喊「豬寶，起床了」後，「豬寶」才「驚醒」，開始變身進入百變燈光秀。

柯文哲受訪時則稱他比較喜歡機械版的豬寶，有動感，今年燈節特色就是科技與科技點燈；針對李文輝來參加台北燈節，柯僅回應「就照SOP」。