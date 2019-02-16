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搭上童話淡海輕軌！淡江師生扮馬偕博士、劉銘傳玩穿越

2019-02-16 20:38聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市觀光旅遊局與新北捷運公司合作行銷淡海輕軌，今天舉辦分享輕軌美照就能兌換贈品的臉書大賞活動，並找來淡江大學歷史系老師李其霖帶學生扮成遠渡重洋的馬偕博士、清朝率兵來台的劉銘傳及繪本走出的幾米小女孩，在淡水行政中心（V07）站和民眾同框，大玩穿越遊戲，且沿線拍照的民眾到終點站崁頂站，只要秀出臉書分享的照片，就可兌換可愛的新北小客零錢包。

新北市捷運公司表示，觀光客到淡水來，不只可以去老街、漁人碼頭，更多了搭乘淡海輕軌欣賞藝術家幾米公共藝術創作的新選擇，在春天賞花期間，輕軌沿線有淡金鄧公站（V03）的滬尾櫻花大道、在淡金北新站（V05）轉公車可達的天元宮可觀賞櫻花外，淡水行政中心（V07）的花海廣場和濱海沙崙站（V09）的歷史古蹟也可以拍照參觀。

淡海輕軌綠山線是北台灣第一條輕軌系統，已於本月1日正式收費營運，營運時間延長為上午6時至晚間12時，每日提供18小時運輸服務，正式收費日至4月30日期間，提供票價全面折扣5元的優惠方案，基本票價由20元減至15元，民眾持悠遊卡、一卡通及icash等3大電子票證享票價8折優惠，雙北1280定期票也可使用。

新北市觀光旅遊局與新北捷運公司找來淡江大學歷史系老師李其霖帶學生扮成遠渡重洋的馬...
新北市觀光旅遊局與新北捷運公司找來淡江大學歷史系老師李其霖帶學生扮成遠渡重洋的馬偕博士、清朝率兵來台的劉銘傳及繪本走出的幾米小女孩，在淡水行政中心（V07）站和民眾同框。圖／新北市捷運公司提供
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新北市觀光旅遊局與新北捷運公司合作行銷淡海輕軌，今天舉辦分享輕軌美照就能兌換贈品...
新北市觀光旅遊局與新北捷運公司合作行銷淡海輕軌，今天舉辦分享輕軌美照就能兌換贈品的臉書大賞活動。圖／新北市捷運公司提供
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新北市觀光旅遊局與新北捷運公司合作行銷淡海輕軌，大玩穿越遊戲，沿線拍照的民眾到終...
新北市觀光旅遊局與新北捷運公司合作行銷淡海輕軌，大玩穿越遊戲，沿線拍照的民眾到終點站崁頂站，只要秀出臉書分享的照片，就可兌換可愛的新北小客零錢包。圖／新北市捷運公司提供
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淡海輕軌淡水
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