搭上童話淡海輕軌！淡江師生扮馬偕博士、劉銘傳玩穿越

2019-02-16 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市觀光旅遊局與新北捷運公司合作行銷淡海輕軌，今天舉辦分享輕軌美照就能兌換贈品的臉書大賞活動，並找來淡江大學歷史系老師李其霖帶學生扮成遠渡重洋的馬偕博士、清朝率兵來台的劉銘傳及繪本走出的幾米小女孩，在淡水行政中心（V07）站和民眾同框，大玩穿越遊戲，且沿線拍照的民眾到終點站崁頂站，只要秀出臉書分享的照片，就可兌換可愛的新北小客零錢包。

新北市捷運公司表示，觀光客到淡水來，不只可以去老街、漁人碼頭，更多了搭乘淡海輕軌欣賞藝術家幾米公共藝術創作的新選擇，在春天賞花期間，輕軌沿線有淡金鄧公站（V03）的滬尾櫻花大道、在淡金北新站（V05）轉公車可達的天元宮可觀賞櫻花外，淡水行政中心（V07）的花海廣場和濱海沙崙站（V09）的歷史古蹟也可以拍照參觀。