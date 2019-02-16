新北基桃3首長齊放20呎主燈升夜空 北部5縣市合作啟動

2019-02-16 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「升空了」在民眾的驚呼聲中，20呎的2019新北市平溪天燈節主燈冉冉升上夜空，天燈齊放，照亮九份夜空。象徵未來北部5縣市北北基桃宜在市政建設及產業、觀光等各方面的合作啟動的主燈，是由新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌等同台施放，宣告北部5縣市合作啟動。

今晚首場放天燈活動在平溪國中登場，擠滿人潮，晚上6點15開始第一波施放，共分8波施放天燈，新北、桃園、基隆3市長安排在第二波6點35分，最後1波8點25分。今晚以「北部共同生活圈」為主軸，新北市長原邀北部5縣市首長同台，但台北市長柯文哲、宜蘭縣長林姿妙都另有行程無法參加。

林右昌說，很榮幸應邀來參加平溪天燈節，4年前參加過一次，基隆與新北市展開交通旅遊合作，再次參加盛會，祝福所有到場貴賓在天燈上寫下願望，祝大家心想事成心願都能實現。他在天寫下「平安幸福」4個字。

鄭文燦接著表示，感謝侯盛情邀約，這是台灣最具代表性的國際觀光活動，把心中最美好的願望實現，台灣更幸福平安，發展更好，祝大家平安幸福。他寫下「美好台灣，幸福桃園」。

侯友宜則說，祝來自新馬、俄羅斯等各國遊客新年快樂，希望台灣大家攜手合作創造日日都是好日子，元宵節快樂平安喜悅，他寫下「日日好日」。

主燈共由6面主體構建，其中5面繪製了上述10大特色景點之外，另外1面則是呈現象徵今年「諸事大吉」的天燈主視覺，總計6面的主燈也具有「66大順」的好兆頭。

今晚主燈高達20呎，以傳遞「北部共同生活圈」為核心精神，將新北、台北、桃園、基隆及宜蘭列為1日生活圈，不只地理位置相鄰，透過便捷的交通，更可以是1日來回的旅遊圈、工作圈、生活圈，希望帶動5縣市轄內的觀光交流。

主燈設計分別是5縣市提出轄內最具特色的代表景點，包含新北市目前最夯的「深澳鐵道自行車」及「淡水輕軌」、台北市的「貓空纜車」與「木柵動物園」、桃園市的「大溪橋」與「新溪口吊橋」、基隆市的「廟口」和「潮境公園」以及宜蘭縣的「龜山島」與「清水地熱」等共計10個特色景點。