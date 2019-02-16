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上海台辦主任李文輝會柯文哲

2019-02-16 19:06聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

上海市台辦主任李文輝晚間參加台北燈節，與台北市柯文哲在上海燈區前碰面，兩人握手致意。

上海市台辦主任李文輝（左三）晚間參加台北燈節，與台北市長柯文哲（右三）在上海燈區...
上海市台辦主任李文輝（左三）晚間參加台北燈節，與台北市長柯文哲（右三）在上海燈區前看花燈。記者林澔一/攝影
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上海市台辦主任李文輝（前左）晚間參加台北燈節，與台北市長柯文哲（前右）在上海燈區...
上海市台辦主任李文輝（前左）晚間參加台北燈節，與台北市長柯文哲（前右）在上海燈區前碰面，兩人握手致意。記者林澔一/攝影
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上海柯文哲北市
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