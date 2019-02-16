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社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗

社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗

2019-02-16 18:20聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

國內高度警戒非洲豬瘟疫情，但今日中午北市接獲通報，社子島迎星碼頭發現1豬隻浮屍，動保處即刻派員整備消毒防護設備趕往現場瞭解狀況，並依據市府非洲豬瘟跨局處防治應變小組標標準作業流程，聯繫警察局及環保局會同至現場進行管制及清潔消毒作業，並請消防局、工務局及水利處協助打撈豬隻屍體。動保處將豬隻屍體妥善封包運上岸後，迅速將豬隻屍體剖檢採樣並將檢體送至行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，以釐清豬隻是否染病。

動保處表示，防疫人員抵達現場後馬上拉起封鎖線，確認該動物浮屍為豬隻，現場由警察局協助管制人員進出，並由消防局出動汽船協助打撈豬隻屍體上岸。據現場檢視，豬隻疑似因泡水多時，屍體呈現腫脹及腐爛，雖外觀上初步未見非洲豬瘟病變，動保處仍以最高防疫規格進行防漏包裝及運送。

動保處進一步解剖採樣，豬隻脾臟無腫大情形，未發現非洲豬瘟感染的典型病變，已將檢體以符合生物安全規範包裝送至家畜衛生試驗所進行檢驗，發現豬屍地點沿路及進出車輛皆經噴霧消毒完畢，避免屍體上可能的病原擴散。經確認案發地點周圍3公里內計有2間養豬戶，目前並無異常死亡或發病情形，動保處將持續密切監控養豬動態，避免周遭養豬戶遭病毒入侵。

動保處呼籲，非洲豬瘟防治工作是場長期作戰，民眾如發現有遭棄置之豬隻屍體，務必撥打1999市民當家專線，動保處將迅速派員前往處理。另外提醒市民，千萬不要散布未經確認不實謠言或疫情消息，否則依動物傳染病防治條例規定，可處5至100萬元罰鍰。

動保處及水利處人員架梯至陡峭邊坡搬運豬隻屍體上岸。圖／動保處提供
動保處及水利處人員架梯至陡峭邊坡搬運豬隻屍體上岸。圖／動保處提供
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非洲豬瘟警察疫情
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