柯文哲訪花博盧秀燕接待 柯：花博沒有藍綠

2019-02-16 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天到台中逛花博，由台中市長盧秀燕全程陪伴，兩名市長合體，所到之處擠滿人潮，民眾看到「阿北」來了，爭相與他握手、拍照，更有民眾大喊「總統好」、「偶像」，展現超高人氣。

媒體問柯文哲：「今天與盧秀燕一起來，有一點拉攏藍營的感覺？」柯文哲說，「拜託，本來就該來，什麼拉攏不拉攏」，花博不是台中花博，而是台灣的花博，並呼籲台北市民下周到花博有半價優待，如果沒有特別其他規劃，就來花博玩一玩。

「這次跨縣市來台中代表不分藍綠？」柯文哲說，「逛花博哪有什麼藍綠，沒有選舉，大家都很正常。」外界認為這次的「台中行」是為總統之路佈局？ 柯文哲說，「既然來台中看花博了，一趟路都來到這了，事情就順便做一做。」被問到柯粉希望柯文哲選總統，柯笑著回說，「拜託，這個回去台北再問！」

柯文哲與中國上海市台辦主任李文輝會面行程不公開，被議員批評偷偷摸摸像是偷情。柯文哲說，「這個就很奇怪，就是愈自然愈好，下周他們要到台北市府正式拜訪，人家有在台北設燈區先來看很正常，哪有什麼偷情，用字很奇怪。」