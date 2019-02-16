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余天睡到摔下床臉瘀青 李亞萍解釋「太疲勞」

2019-02-16 16:55聯合報 記者王敏旭╱即時報導

民進黨新北三重立委補選參選人余天，今與妻子李亞萍共同出席新北市黨部婦展會三重分會春酒，由於余天鼻子出現瘀青，李亞萍解釋，因為太疲勞才會這樣。不過余天笑說，不曉得是壓力大還是亞萍把他踢下來，他也搞不清楚。

余天先前宣布投入補選，讓李亞萍大罵「又老又窮」選什麼，不過李亞萍今與余天共同出席活動，還在舞台擁吻余天，李亞萍說，情人節收到花束氣就消了，已經支持他參選一定就要當選，未來會陪同站台。

不過余天臉部鼻子附近出現瘀青，余天說，已經連續2天從床上摔下來，等到爬回去睡再睡醒後才發現「唉呦，怎麼黑一塊」。李亞萍表示，她問過醫生是因為太疲勞才會這樣，余天每天早上6點出門、晚上11點才回來的關係。

對手國民黨三重立委補選參選人鄭世維欲把韓國瑜、侯友宜、盧秀燕找來為他站台，余天說，那他這樣壓力又更大了，要李亞萍多注意，不要讓他再摔下床鋪。

李亞萍卻說，晚上都十指緊扣睡覺，自從余天參選後她晚上也都沒有好好睡。余天則在一旁吐槽說，睡到半夜手都放掉，有時候還會勾錯，都勾著狗睡覺。

若韓國瑜北上為對手站台，是否會擔心，李亞萍說，韓國瑜是可敬的對手，但還好不是余天的競爭對手，只是來站台。余天表示，韓國瑜北上可以炒熱氣氛，讓大家知道目前選舉，也可以增加投票率

余天說，跑行程的時候還有人問「不是已經選過」，補選投票率很低，而這次參選因為時間短，所以比較陽春型，但還有跟幾個朋友借錢。李亞萍卻說，跟人家借錢很丟臉，還講這麼大聲。

民進黨新北三重立委補選參選人余天，今與妻子李亞萍共同出席新北市黨部婦展會三重分會...
民進黨新北三重立委補選參選人余天，今與妻子李亞萍共同出席新北市黨部婦展會三重分會春酒。記者王敏旭／攝影
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民進黨新北三重立委補選參選人余天，今與妻子李亞萍共同出席新北市黨部婦展會三重分會...
民進黨新北三重立委補選參選人余天，今與妻子李亞萍共同出席新北市黨部婦展會三重分會春酒。記者王敏旭／攝影
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