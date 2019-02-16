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平溪天燈節7米主燈曝光 天燈王：首次6面難度高

2019-02-16 16:02聯合報 記者游明煌╱即時報導

2019新北市平溪天燈節首場活動今晚在平溪國中登場，象徵北北基宜桃北部五縣市在市政建設及產業、觀光等各方面的合作的20呎主燈，將由新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌一齊同台施放主燈。下午3點半7米主燈全部完成，搶先曝光。

在平溪十分寮素有「天燈國寶」之稱的胡民樹老師傅，製作天燈已有50多年，並擁有許多造型天燈專利，每年市政府舉辦的元宵節大型天燈主燈，多由胡民樹先生一手製作。他今天說，以前主燈多是4面，此次是首次6面，製作難度較高，其中5面是北部五縣市特色景點，高度有7米，另外1面則是呈現象徵今年「諸事大吉」的天燈主視覺。

主燈設計分別是五縣市提出轄內最具特色的代表景點，包含新北市目前最夯的「深澳鐵道自行車」及「淡水輕軌」、台北市的「貓空纜車」與「木柵動物園」、桃園市的「大溪橋」與「新溪口吊橋」、基隆市的「廟口」和「潮境公園」以及宜蘭縣的「龜山島」與「清水地熱」等共計10個特色景點。

主燈圖案是由台灣年輕的新銳插畫家歪歪手繪上去，不採用過度寫實派手法，而是運用簡單線條與溫暖的粉嫩色調，勾勒出時下年輕人最喜愛的簡約文青圖繪，延伸景點的視覺想像。

今晚800盞天燈將分八波施放，上午吸引超過2500位熱情民眾一早到活動會場排隊領取天燈施放券。第一組領取施放天燈券的遊客來自三重的情侶檔，特別於早上5點出發、7點半就到現場排隊，莊先生表示，去年也有來但沒排到，今天非常興奮搶到頭香，今年願望希望健康平安。另外，來自菲律賓約20人的遊客，第一次來到台灣就選擇來參加天燈節活動，因為看到網路美照慕名而來，一早來排隊非常開心。

2019新北市平溪天燈節首場活動今晚在平溪國中登場，20呎主燈下午3點半全部完成...
2019新北市平溪天燈節首場活動今晚在平溪國中登場，20呎主燈下午3點半全部完成，搶先曝光。記者游明煌／攝影
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2019新北市平溪天燈節首場活動今晚在平溪國中登場，20呎主燈下午3點半全部完成...
2019新北市平溪天燈節首場活動今晚在平溪國中登場，20呎主燈下午3點半全部完成，搶先曝光。記者游明煌／攝影
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2019新北市平溪天燈節首場活動今晚在平溪國中登場，20呎主燈下午3點半全部完成...
2019新北市平溪天燈節首場活動今晚在平溪國中登場，20呎主燈下午3點半全部完成，搶先曝光。記者游明煌／攝影
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天燈平溪
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