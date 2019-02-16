連體嬰忠仁日前猝逝 告別式19日一殯舉行

2019-02-16 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



亞洲首對成功分割連體嬰兄弟，哥哥張忠仁上月底逝世，告別式19日上午8時在台北市第一殯儀館景行廳以追思音樂會舉行，送生命鬥士最後一程。因應家屬要求推廣環保，盼要贈送輓聯及鮮花的親友，改以奠儀幫助家屬。

台北市環保局表示，張忠仁的告別式將以追思音樂會方式呈現，忠仁遺體火化後於富德公墓採樹葬方式辦理，以環保葬方式送這位勇敢的生命鬥士最後一程。因應家屬要求，並響應環保政策，盼要贈送輓聯及鮮花致哀的親朋好友，能夠改以奠儀方式幫助家屬，並儘量使用電子輓聯。

環保局協助家屬處理後事，成立治喪委員會，由前台大醫院院長陳維昭擔任榮譽主任委員，環保局長劉銘龍擔任主任委員，台北市議員應曉薇和環保局副局長盧世昌擔任副主任委員，知名主持人陳凱倫擔任總幹事，並由台灣仁本禮儀公司免費贊助承辦喪禮。

當天7點家計，8點開始公祭，尊重弟弟張忠義的想法，追思音樂會會播放一些音樂，並透過追思影片播映張忠仁生前點滴，全長約30分鐘，帶大家回顧忠仁忠義兄弟出生後，接受連體嬰分割手術，也感謝社會大眾在他們求學、出社會求職就業的過程中給予協助，追思影片由福相數位電影製作公司的張逸方先生免費贊助製作。