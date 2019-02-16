元宵節逢最大滿月 百年難得一見

2019-02-16 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



19日是農曆元月15日元宵節，台北市天文館表示，當天恰逢最大滿月，百年難得一見，從西元1900年至今，只有今年遇上，下次要等到2081年。

天文館助理研究員李瑾表示，一年期間約有12次或13次滿月，而元宵節日期為農曆元月15日，滿月時間不一定會落在15日，可能在14日至17日。

他說，月球以橢圓形軌道繞地球公轉，時近而遠，即使元宵節逢滿月，還必須剛好是一年當中距離地球最近的一次滿月，才能是最大滿月，「這兩個碰在一起的情況，機率非常小」。

李瑾說，從系統推算，西元1900年以來，只有推測出今年元宵節逢最大滿月，是20世紀以來首見，下次要再遇到，就要等到2081年。而今年的最小滿月，將落在9月14日，剛好是中秋節後一天。

月亮在元宵節傍晚5時29分從東偏北方升起，在晚間11時54分達到最大滿月，民眾不用任何器材，用肉眼欣賞即可，從傍晚時分就能看到又大又圓的月亮，不會差太多。