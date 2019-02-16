內湖夜弄土地公19日登場 兩階段封路交管

2019-02-16 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市內湖區梘頭福德祠19日元宵節下午5時到晚上10時將舉辦遶境活動「夜弄土地公」，屆時福德祠附近的內湖路、金龍路及周邊巷弄將從下午3時到午夜24時陸續啟動封路交通管制禁止車輛通行；而公車路線包含278、紅31、藍27等約17線公車將配合改道。

超過百年歷史的梘頭福德祠，每年的「夜弄土地公」是地方知名民俗活動，土地公於元宵夜遶境，附近社區居民、沿途商家則準備長串鞭炮燃放，祈求土地公保佑新年平安順心、生意興隆；另外，農曆初十到十五即元宵當天共6天，也有求取平安龜的習俗。

福德祠管委會表示，遶境法會於元宵節下午1時開始，接近下午2時將擲筊選出今年爐主，隨後有地方社團、台灣戲曲學院學生民俗表演與陣頭表演，約下午5時才恭請土地公出巡遶境祈福，每年遶境路線都會擠滿人潮，參與民眾務必穿戴護目鏡、口罩、防護帽等避免被鞭炮炸傷，遶境也會盡量於晚上10時結束；而元宵節與前一日則會準備近2000斤湯圓，讓信眾感受元宵味。

管委會也說，過去地方每戶人家輪流當爐主時的信物是「交香牌」，梘頭福德祠雖有百年以上歷史，但具體時間難以考證，當初的信物有新舊兩張牌，其中新牌子寫有大正九年九月，換算約為民國九年，因此明年「夜弄土地公」將規畫交香牌滿百年紀念活動，而今年遶境燈飾將減少，省下的經費也會用於明年活動。