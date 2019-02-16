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「喊台獨卻取消徵兵？」柯文哲：政府兩岸關係喊假的

公務員涉行賄 台北市政府「渾然未覺」遭監院糾正

2019-02-16 11:56聯合報 記者賴于榛╱即時報導

北市建管處工程員戴一貫涉入晶鑽建設行賄案，新北地院去年2月依收賄罪判戴一貫7年10月徒刑，褫奪公權4年。但監委高鳳仙、章仁香指出，除了戴一貫，副總工程司黃建昌也在晶鑽建案投資1000萬元以謀取1倍暴利，且這2人事前年年考績甲等，台北市府渾然未覺，顯未盡監督之責，有明確違失，日前提案糾正獲監察院通過。

根據調查報告，戴一貫被查出自97年9月起至106年3月止，負責晶鑽建設公司「內湖晶鑽帝寶」建案之勘驗及審查，但卻協助晶鑽取得銀行借款；接著在 99年2月投資晶鑽的「桃園晶鑽國寶山莊」建案新台幣50萬元並獲取一倍之利益；102年追加投資「三重晶鑽御品」建案400萬元並與晶鑽實際負責人李嘉詳協議可獲取一倍之利益，甚至收受李嘉詳所交付40萬元，接著在103年9月22日核准「內湖晶鑽帝寶」執照申請。

戴一貫遭新北地院以不違背職務收受賄賂罪處有期徒刑7年10月及褫奪公權4年，但監委認為，台北市政府對於戴一貫違失行為渾然不知，97到105年考績年年甲等，還被讚為「負責盡職」、「工作思慮周詳」等，直到案發後，才在107年給以考績乙等，且僅給予申誡2次之懲處，該府事前未盡監督之責，事後懲處失衡，核有嚴重違失。

黃建昌部分，調查報告指出，黃建昌在95至103年擔任台北市建管處副總工程司期間，投資晶鑽建設公司「三重晶鑽御品」建案，並由李嘉詳表示給予入股金額一倍之利益1000萬元。監委指出，黃建昌的行為違反公務員服務法「公務員應誠實清廉」等規定，違失行為明確，但台北市政府對於黃建昌違失行為渾然不知，102到105年之考績均給予甲等，甚至一路升遷至都發局專門委員，直到案發後，才給予106年度考績乙等、「業務尚待加強」評語，並核定「申誡2次」處分，顯未盡監督之責，核有明確違失。

公務員涉入晶鑽建設行賄案，台北市政府遭糾正。圖／聯合報系資料照片
公務員涉入晶鑽建設行賄案，台北市政府遭糾正。圖／聯合報系資料照片
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