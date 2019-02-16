視察土城醫院工程進度 侯友宜：拚今年底營運

2019-02-16 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市土城醫院持續興建中，預計為一家地下3層、地上15層，總床數約1058床的區域級教學醫院，採BOT方式由長庚興建並提供醫療服務，目前施工進度71.23%，超前預定進度，合約營運日期為2019年7月24日，屆時可服務土城、樹林、三峽、鶯歌及車程30分鐘內約120萬市民。新北市長侯友宜今天到場視察施工進度，表示希望在確保品質情況下，提前在今年7月底前取得執照、12月營運。

土城醫院是新北市重大施政計畫之一，自2012年醫院籌設計畫開始，由相關局處組成團隊，並每月召開會議督導各項作業執行，歷經都市計畫變更與用地取得，又遇斬龍山文化遺址搶救挖掘、疊葬遷移等困難，終於在2014年7月與長庚簽約，並於2015年底動土、去年12月20日上樑。

侯友宜表示，今天主要來看看施工狀況，而醫院興建工程進度超前，期待在安全施工及保障品質的前提下，施工速度可以再加快一些，從2012年時任副市長至今，已等了7年多，希望可以拼今年7月拿到使用執照、年底運轉，屆時對於當地老年、婦幼、癌症中心都能有很大的助益。

新北市衛生局長陳潤秋說，市立土城醫院基地面積9250坪，總樓地板面積約4萬1996坪，全院採黃金級綠建築標準設計，所有醫療與服務系統皆與林口長庚相同標準建置，總投資達67億，是國內繼雙和醫院及臺南市立安南醫院後，第3家也是投資金額最大的BOT醫院，預計合作期限50年。