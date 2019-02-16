台北燈節今晚熱鬧點燈 忠孝西路易塞車

2019-02-16 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北燈節連續3年在西區舉辦，今年採雙主題燈區制，有「百變豬寶」、「心花怒放亮晶晶」，展出範圍較前2年更大，擴增三井倉庫，延至台北車站西側的行旅廣場，警方預估，今晚賞燈人潮若多，台北車站前的忠孝西路容易壅塞。

2019台北燈節點燈儀式今晚7時30分在西門町登場，今年採雙主題燈區制，有「百變豬寶」、「心花怒放亮晶晶」。北市觀傳局指出，外觀由LED螢幕構成的百變豬寶，看起來四四方方，還會隨音樂有不同表情，看似科技化的機器人設計，卻能同時傳達人性的溫暖。

主題燈區另一座燈飾是寶慶路前的主題燈「心花怒放亮晶晶」。主燈區外，還有我愛創作、夢想生活、友好城市等四區，其中夢想燈區除有高6公尺的米奇外，還有佩佩豬也會現身；創作燈區部分，則有各國塗鴉藝術家作品。

超人氣卡通「粉紅豬小妹」佩佩花燈昨晚點亮，在今年燈節新延伸展區的台北車站旁「行旅廣場」，來自英國的超人氣卡通粉紅豬小妹，有兒童界的「天后」之稱。另外，台北自來水處結合台北亮晶晶燈節主題，首次推出TAIPEI行動直飲台，6個文創字母的時尚木紋造型，與三井倉庫的洋式紅磚建築融為一體，每個字母字體都有不同的飲水體驗，也成為燈節打卡熱門景點。

今年台北燈節展期9天，實施大規模封路交管是2月16日（周六）開幕式和24日（周日）中華路踩街、閉幕式；其他7天則有小規模封路及自行車等通行管制，屆時部分公車路線將配合改道。

交通局指出，今晚開幕式從傍晚5時到晚上9時30分，在捷運西門站、西門紅樓周邊的成都路、漢中街、衡陽路將封閉；閉幕當天則配合遊行活動，中午12時到晚上6時，中華路（忠孝西路到貴陽街區段）與鄰接的洛陽、開封、漢口、武昌、峨眉、長沙街道都將封閉。西門站、西門紅樓周邊道路則配合閉幕式從中午封閉到晚上10時。