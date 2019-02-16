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日松山市與北市交流 爭取台灣東奧選手移地訓練

2019-02-16 09:44聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市與日本松山市交流，昨共同發表在北市府設置「松山俳句信箱」。左為松山市副市長...
台北市與日本松山市交流，昨共同發表在北市府設置「松山俳句信箱」。左為松山市副市長梅岡伸一郎，右為台北市副市長鄧家基。記者楊正海/攝影
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北市與日本松山市交流，昨共同發表在北市府設置「松山俳句信箱」，提倡這項如短詩般的日本傳統文化藝術，歡迎民眾投稿。這是繼比利時布魯塞爾及德國弗萊堡後，松山市在海外的第3個俳句信箱，也是亞洲城市首例。

松山市副市長梅岡伸一郎昨與北市副市長鄧家基會面，強調兩市加強持續交流，梅岡說，2020的東奧腳步接近，松山市希望爭取登錄為台灣的招待城市，目前已經和中華民國馬拉松協會簽定移地訓練協議，與棒協也在努力接洽中，未來會盡全力招待來松山做移地訓練的台灣奧運選手們，提供最好的設施、配套服務，讓選手得到好成績。

鄧家基指出，兩市雙方交流已有10年，都期望彼此有更多元、更深入的互動，透過俳句文化交流，可讓雙方市民串連友好情誼、增進彼此了解，俳句信箱即日起設置在市府1樓中庭，歡迎大家來投稿，也希望日方能教教台灣朋友怎麼寫。

「松山俳句信箱」是提供寫好的俳句可以投稿的專用信箱。「俳句」是從400多年前開始的傳統文化藝術，是將5、7、5的17音節的詩句中，加入展現季節的「季語」，作俳句不只使用日文，也使用各種語言，全世界都有人撰寫。松山市每年1月會匯集投稿的俳句後，選出優秀的俳句作品，由松山市頒贈記念品給入選者。

北市局觀傳局指出， 松山市是日本俳句詩人代表正岡子規的出生地，北市與松山市因俳句曾結緣，距現在約100年前，拜正岡子規為師學習俳句的日本詩人遠渡到台北，舉辦俳句會、出版俳句雜誌等，曾廣為宣傳俳句。

北市詩人鄧家基
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