平溪天燈節登場800盞天燈今晚升空 新北基桃三首長齊放

2019-02-16 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



2019新北市平溪天燈節首場活動今晚在平溪國中登場，將施放20呎主燈，圖為去年主燈施放。圖／新北市觀光局提供 分享 facebook

2019新北市平溪天燈節首場活動今晚在平溪國中登場，象徵北北基宜桃北部五縣市在市政建設及產業、觀光等各方面的合作的20呎主燈，將由新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌一齊同台施放。800盞天燈將分八波施放，將全面交管，新北市府提醒民眾搭乘火車、公車或接駁車。

今晚是首場放天燈活動，上午10時許開放600盞免費天燈供民眾登記，晚上從6點15開始施放第一波，共分八波施放800盞天燈，新北、桃園、基隆三市長安排在第二波6點35分，最後一波則在8點25分。新北市長邀北部五縣市首長，台北市長柯文哲、宜蘭縣長林姿妙都另有行程無法參加。

今晚主燈高達20呎，以傳遞「北部共同生活圈」為核心精神，將新北、台北、桃園、基隆及宜蘭列為一日生活圈，不只地理位置相鄰，透過便捷的交通，更可以是一日來回的旅遊圈、工作圈、生活圈，希望帶動五縣市轄內的觀光交流。

主燈設計分別是五縣市提出轄內最具特色的代表景點，包含新北市目前最夯的「深澳鐵道自行車」及「淡水輕軌」、台北市的「貓空纜車」與「木柵動物園」、桃園市的「大溪橋」與「新溪口吊橋」、基隆市的「廟口」和「潮境公園」以及宜蘭縣的「龜山島」與「清水地熱」等共計10個特色景點，預計下午4點完工立起亮相。

主燈圖案是由台灣年輕的新銳插畫家歪歪手繪上去，不採用過度寫實派手法，而是運用簡單線條與溫暖的粉嫩色調，勾勒出時下年輕人最喜愛的簡約文青圖繪，延伸景點的視覺想像。主燈共由6面主體構建，其中5面繪製了上述10大特色景點之外，另外1面則是呈現象徵今年「諸事大吉」的天燈主視覺。

今天上午9點至24點將實施全面汽、機車及腳踏車交通管制，管制路段包括雙菁公路（106線，石碇雙溪口至平雙產業道路口段）上午9時至晚間12時汽機車禁止駛入，民眾若自行開車，建議將車輛停放深坑文山路周邊道路，並轉搭石碇線接駁專車前往會場。