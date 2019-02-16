北市道管中心成立3年半 道路挖掘件數減少3成4

2019-02-16 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



道路挖掘頻繁，常影響交通造成民怨，北市府為整合道路挖掘施工，解決道路重複鋪挖，2015年7月成立道管中心，集合43個管線機關合署進駐道管中心，並透過施工APP通報、即時攝影等資訊化技術，掌握全市道路挖掘施工案件。經統計，去年道路挖掘件數已由道管中心成立時的1萬661件，減至7075件，大幅減少約34%。

道管中心表示，現在市區道路挖掘施工，無論公民營機構均須申請道路挖掘許可，核准後才可進行道路挖掘施工，新工處養護工程隊道路巡查員也積極取締無許可道路挖掘施工，有效管理全市道路挖掘施工案件。此外，透過挖掘施工過程停檢點通報及全程施工攝影，有效提升道路施工品質，降低因施工品質不良，致道路重複鋪挖情形。

由於台北市地下管線密布且錯綜複雜，道路挖掘施工埋設管線易遭遇障礙而無法施工，過程中也容易破壞既有地下管線，因此道管中心已建立瓦斯、高壓電等危險管線挖掘預警，要求挖掘路徑遭遇危險管線，施工前須先完成圖資核對及探測作業，以避免重大意外發生。