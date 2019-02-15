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美食新天地／Guten Morgen 大盤子滿滿好料 CP值高

2019-02-15 22:46聯合報 記者祁容玉／新北報導

Guten Morgen早午餐主打「大盤子系列」，視覺感豐富，滿滿好料分量十足。...
Guten Morgen早午餐主打「大盤子系列」，視覺感豐富，滿滿好料分量十足。 記者祁容玉／攝影
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新北市板橋捷運新埔站附近的Guten Morgen以多樣豐富的餐點，加上以健康取向的創意料理風格，獲得消費者支持，早午餐不僅有擺盤豐盛，還有簡單輕食、創意沙拉可選擇，晚餐時段還有義大利麵可選擇，最特殊的是，營業到深夜12點，老饕們隨時可來享受美食。

店家說，Guten Morgen是德文「早安」的意思，希望讓顧客在自然、輕鬆、溫暖氣氛下吃早午餐，店內主打「大盤子系列」把主菜與生菜沙拉、麵包、優格、炒蛋等都裝在一個大型圓盤上，一上桌視覺感就非常豐富，滿滿好料讓人不知道從哪吃起。

大盤子系列中，有兩片香嫩煎牛小排的「老饕短胸肋骨牛牛牛」和煎鮭魚、雞腿排雙主餐「大戰無敵飽組合」，分量十足，即使男生來挑戰也不用怕吃不飽，生菜沙拉可搭配胡麻醬變化口感，店內優格是手工自製，口感綿密濃醇。

Guten Morgen的食材訴求自然健康，用來製作義大利麵及漢堡的香料雞，以羅勒葉、迷迭香、大紅椒等義大利調味去骨雞腿，搭配鹽岩和有機黑胡椒，均勻按摩，再加入白酒和橄欖油醃製24小時，料理時煎到皮酥內多汁。

Guten Morgen還有以漢堡為主的「嘴開開系列」，每天限量手作的帕尼尼麵包，早午餐、漢堡到輕食沙拉，還都有專為蔬食者設計的菜單，選擇豐富、分量大、CP值高，不管何時來，都可以放鬆心情享受美食。

想品嘗？Guten Morgen就位在新北市板橋區光武街2巷10號，電話（02）2250 8160，每天上午10點到晚上12點營業，周二公休。

義大利創意料理
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