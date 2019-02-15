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當柏林青少年交響樂團與金山高中管樂團相遇 激火花

2019-02-15 21:15聯合報 記者游明煌╱即時報導

德國柏林韓德爾中學附屬的柏林青少年交響樂團，今天下午造訪北海岸的金山高中，兩校透過音樂進行一場國際的音樂交流。來自歐洲的交響樂團、金山管樂團與原住民藝能專班上百人，在悠揚動人的音樂聲中，綻放滿場的動人的活力。　　

柏林韓德爾中學以音樂為教學重點，學生除了一般的高中課程，還有修習管弦樂合奏、音樂理論，畢業生有多數選擇在大學音樂相關科系就讀，成為職業演奏家和藝術工作者，是德國音樂人才的搖籃。

金山高中管樂團陳一夫老師說，為熱情相迎，管樂團演出的是107學年度參加新北市比賽榮獲優等的兩首經典作品，以及知名德奧作曲家史特勞斯的「拉黛斯基進行曲」，表示盛大的歡迎之意。而在室內管樂團交流時，特別安排三芝作曲家鄧雨賢的「望春風」，由三芝在地的學生以英文介紹歌曲、演唱給所有德國學生欣賞。

金山高中原住民藝能班學生以歌舞藝術會友，先以馬蘭複音歌謠「拜把兄弟」揭開序幕，接著帶來宜灣部落傳統樂舞。宜灣部落位於臺東成功鎮，屬於海岸阿美，學生身上的穿著就是宜灣部落的服飾。其中綠色肚兜是少女及未婚婦女的服飾，大家看到男生加大力道擺動白色的臀擺，代表掃除過去一年的噩運。　　

為讓遠道而來的朋友感受台灣原住民舞蹈的魅力，原民班學生熱情邀請韓德爾中學的師生共舞，感受原住民樂舞的活力與青春，以嘹亮的歌聲， 展現力與美的線條。金山高中校長賴來展表示，韓德爾中學來訪，不僅是音樂上的交流，對師生們來說也是一堂國際教育的學習。

德國柏林韓德爾中學附屬的柏林青少年交響樂團，今天下午造訪北海岸的金山高中，兩校透...
德國柏林韓德爾中學附屬的柏林青少年交響樂團，今天下午造訪北海岸的金山高中，兩校透過音樂進行一場國際的音樂交流。記者游明煌／攝影
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德國柏林韓德爾中學附屬的柏林青少年交響樂團，今天下午造訪北海岸的金山高中，兩校透...
德國柏林韓德爾中學附屬的柏林青少年交響樂團，今天下午造訪北海岸的金山高中，兩校透過音樂進行一場國際的音樂交流。記者游明煌／攝影
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德國柏林韓德爾中學附屬的柏林青少年交響樂團，今天下午造訪北海岸的金山高中，兩校透...
德國柏林韓德爾中學附屬的柏林青少年交響樂團，今天下午造訪北海岸的金山高中，兩校透過音樂進行一場國際的音樂交流。記者游明煌／攝影
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德國柏林韓德爾中學附屬的柏林青少年交響樂團，今天下午造訪北海岸的金山高中，兩校透...
德國柏林韓德爾中學附屬的柏林青少年交響樂團，今天下午造訪北海岸的金山高中，兩校透過音樂進行一場國際的音樂交流。記者游明煌／攝影
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交響樂團金山原住民
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