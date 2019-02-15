二二八事件72週年 4形式音樂會盼撫平傷痕

2019-02-15 14:48 中央社 台北15日電



二二八事件72週年，北市文化局以4種不同形式的紀念音樂會，包含銅管五重奏、絃樂、大提琴等，並邀請受難者後代演出，除了表達追思也希望撫平歷史傷痕。

台北二二八紀念館今年以「揮別悲情．迎向正面團結」為主題，策劃了4場不同形式的音樂會，分別於17日、24日及28日當天在紀念館戶外廣場演出。

17日由指揮兼長號演奏家梁兆豐帶領台北城市銅管五重奏，除演奏四月望雨等台灣民謠組曲外，也有月光小夜曲等西方歌謠；24日則由輔仁大學音樂系副教授王逸超帶領該系絃樂團，演出韋瓦第四季小提琴協奏曲等。

紀念日當天有兩場演出，上午場由YMCA聖樂合唱團，演唱主禱文及相關聖詩，更特別邀請了二二八事件發生地已故天馬茶房老闆詹天佑，由其外曾孫男高音朱育陞特別獨唱蕭泰然清唱劇「浪子」。

下午場則是莊永明老師說唱二二八事件期間之事蹟及相關台灣民謠，並配合聲樂家陳明虔與吉他演奏家方銘健，雙人搭配之二重奏演出；也邀請到白色恐怖受難者歐陽建華兒子、大提琴家歐陽慧儒特別演出大提琴獨奏曲「補破網」。

台北市文化局表示，希望藉由音樂會邀請市民聆聽充滿和平的樂音、表達對受難者的崇高敬意，進而撫平歷史傷痛，攜手迎向光明與團結。