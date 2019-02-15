柯文哲自比工作時是酷吏 韓國瑜較溫暖

2019-02-15 11:59 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 曾吉松 ╱即時報導



臺北能源之丘2.0上午啟用，台北市長柯文哲出席 ，為北市綠能創店再創新頁。對於近日欲赴台中、高雄、屏東等地，被視為為2020總統大選鋪路，柯希望大家不要想太多。至於此行是否會將高雄市長韓國瑜當作指標？柯文哲表示每個人都按照自己的棋風去下棋，他自比工作時像雍正，是冷酷的酷吏，韓國瑜則比較溫暖，值得學習。

臺北能源之丘2.0上午啟用，台北市長表示每個人都按照自己的棋風去下棋，他自比工作時像雍正，是冷酷的酷吏，韓國瑜則比較溫暖，值得學習。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

臺北能源之丘2.0上午啟用，台北市長柯文哲出席 ，為北市綠能創店再創新頁。。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

臺北能源之丘2.0上午啟用。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

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