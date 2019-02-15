偏遠居民有福 司法院推5縣市訴訟程序視訊諮詢服務

2019-02-15 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北地方法院與新北市政府合作推行訴訟程序視訊諮詢，實施一年多成效斐然，司法院計畫將服務推廣至全國，目前規劃北、中、南5個縣市率先跟進試辦，可望減免偏遠地區民眾舟車勞頓之苦。記者陳俊智／攝影 分享 facebook

新北地方法院與新北市政府合作推行訴訟程序視訊諮詢，實施一年多成效斐然，司法院計畫將服務推廣至全國，目前規劃北、中、南5個縣市率先跟進試辦，可望減免偏遠地區民眾舟車勞頓之苦。

跟進試辦的縣市分別為基隆、台中、南投、屏東和花蓮，司法院副秘書長葉麗霞今天邀請5地院長及相關科室官員參訪新北地院，實地了解視訊服務諮詢過程和操作方式，介紹其為民眾所帶來的便利性。

新北地院指出，視訊諮詢服務有六大特色，分別為「就近線上來諮詢，奔波勞費可免除」、「現場取號排隊問，預約登記不用等」、「視訊諮詢設專區，專業服務組團隊」、「取號預約全ｅ化，服務情形即時報」、「程序實體有疑問，完整解決一次性」、「法院市政府合作，便民服務創多贏」。

院方表示，新北地院於106年7月3日起與新北市政府合作辦理「訴訟程序視訊諮詢服務」，由新北地院資訊室自行開發「視訊諮詢抽號系統、預約登記系統」，就有關訴訟程序諮詢部分進行視訊諮詢服務，實體法律諮詢部分則由新北市政府負責，雙方分工合作。

透過視訊諮詢服務，民眾可以就近在區公所調解委員會與法院進行訴訟程序視訊諮詢，以減少路程勞費，實施至今，民眾滿意度逾9成。司法為民更向前邁進，相信未來更多法院加入視訊諮詢服務項目，司法便民禮民效能的提昇應該是可以期待的。

新北地方法院與新北市政府合作推行訴訟程序視訊諮詢，實施一年多成效斐然，司法院計畫將服務推廣至全國，副秘書長葉麗霞（左）今天邀請基隆、台中、南投、屏東和花蓮５地院長及相關科室官員參訪，規劃5個縣市率先跟進試辦，可望減免偏遠地區民眾舟車勞頓之苦。記者陳俊智／攝影 分享 facebook