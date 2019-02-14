電扶梯加裝行李阻隔欄杆？北捷：暫不考慮

台北捷運月台禁止奔跑嬉鬧，若不聽勸，最重可依大捷法罰7500元。圖報系資料照、記者翁浩然／攝影 分享 facebook

議員：有人帶大行李箱搭電扶梯

北捷電扶梯亂象多，有乘客帶著大行李箱、自行車、嬰兒車搭乘電扶梯，還常見孩童在月台嬉鬧，這些嚴重違規行為可依大眾捷運法規範，最重開罰7500元，但北捷大多勸導，尚無因嬉鬧開罰的紀錄。

台北市議員王欣儀質疑，「捷客族」常抱怨有乘客在月台奔跑，甚至違規把大行李箱、菜籃車、嬰兒車推上電扶梯，卻不見站務人員出來阻止；她建議比照桃捷，在電扶梯前加裝行李阻隔欄杆。對此，北捷表示，桃捷乘客使用進出國的大型行李推車居多，與北捷不同，暫不考慮設欄杆。

常見乘客違規或在月台上奔跑

王欣儀表示，北捷已明訂禁止雙手提物、大行李箱、菜籃車、手推車、自行車、嬰兒車、寵物推車上下電扶梯，也有禁止在車站內奔跑嬉戲等規定，卻未落實管理，經常可見乘客違規或在月台上奔跑，甚至電動輪椅快速行駛，險象環生。

她也說，有民眾反映自己腳有殘疾，在電扶梯上被人撞過好幾次，實在危險，現行規定只有在電扶梯旁用貼紙宣導，「禁止站內奔跑」也只是行禮如儀播放廣播宣導而己。

另外，北捷已設有孕婦優先候車區，但車站內的標示不多，站務人員也沒有任何引導或協助。有孕婦說，很少有不要推擠孕婦的提醒宣導，若遇到車廂擁擠，實在令人擔心，甚至有人被撞到宮縮流血。

乘客：電梯難找 有時要繞遠路

北捷呼籲帶著嬰兒車、大行李箱的乘客改搭電梯，但乘客說，電梯不好找，有時要繞遠路，只好便宜行事。淡江大學運輸管理學系教授張勝雄也說，拖行李的旅客去搭電梯，若電梯少，可能會排擠到應優先使用的身障人士。

北捷指出，日後會加強宣導，包括隨身攜帶行李不得妨礙其他旅客、不得於車站及車廂內推擠或影響自身及他人安全，亦不得在月台上嬉戲等安全規範，旅客如違反並勸導不聽，將依旅客須知規定，拒絕運送，也可依照大眾捷運法，處1500到7500元罰款。