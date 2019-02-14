牯嶺公園櫻花祭 3月2日邀你同樂

圖／北市公園處提供 分享 facebook

台北市牯嶺公園改造為新一代的遊戲場，結合自然鋪面、攀爬網、螺旋爬架等設施，牯嶺公園的櫻花祭將於3月2日舉辦，現場將有櫻花項鍊DIY、闖關活動等，歡迎民眾來公園賞櫻遊憩。