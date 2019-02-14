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牯嶺公園櫻花祭 3月2日邀你同樂

2019-02-14 22:55聯合報 文／張世杰

圖／北市公園處提供
圖／北市公園處提供
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北市牯嶺公園改造為新一代的遊戲場，結合自然鋪面、攀爬網、螺旋爬架等設施，牯嶺公園的櫻花祭將於3月2日舉辦，現場將有櫻花項鍊DIY、闖關活動等，歡迎民眾來公園賞櫻遊憩。

櫻花賞櫻北市DIY
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