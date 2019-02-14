台北燈節主燈今試燈 柯Ｐ吐槽：怎麼長得怪怪的

2019-02-14 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



2019台北燈節即將在本周六(16日)於西門町正式登場，今年採雙主燈制，「百變豬寶」、「心花怒放亮晶晶」等兩座主燈，今晚舉行試燈儀式，只見外觀由LED螢幕構成的百變豬寶，看起來四四方方，還會隨著音樂而有不同表情，吸引不少民眾圍觀拍照。

不過對於百變豬寶四四方方的外觀，台北市長柯文哲似乎顯得不太能接受，笑說自己今天下午有來看，覺得長得怪怪的，很像個堡壘，只能安慰自己，只要是自己看起來怪怪的，都會賣得很好。

只見外型由高畫素LED螢幕構成的百變豬寶，近3層樓高，外觀看起來四方，搭配渾圓的紅色眼鏡，看起來相當可愛，尤其是入夜後，LED螢幕顯得格外亮眼，配合主燈秀，豬寶外觀還會改變，一下子是機械豬、一下子是彩虹豬，還會戴上舞獅面具，甚至春聯也上身，昨一試燈，就吸引不少民眾圍觀錄影、拍照。

不過或許是因為豬寶白天尚未點燈，「LED螢幕」漆黑一片，不僅讓許多民眾質疑，這主燈到底長什麼樣子，就連柯文哲都忍不住說「怎麼長得怪怪的」。

柯文哲表示，自己今天下午有先來看一下主燈，看來看去，覺得長得好像堡壘，只能安慰自己「我看起來怪怪的，都會賣得很好」，只能期待這個看起來怪怪的東西，會賣得很好。