西洋情人節宜嫁娶 新北近500對新人互許終身

2019-02-14 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



今天是西洋情人節，農曆上正好宜嫁娶，吸引不少新人選在今天登記，完成終身大事，新北市到今天下午4點，已有469對新人登記，是近4年最高紀錄，新北市各戶所也布置適合新人拍照留念的浪漫角落和特色小禮物，讓新人留下獨一無二的回憶。

民政局戶政科長顏耀明表示，新北市戶政事務所為鼓勵民眾結婚，在有特別意涵的節日，如西洋情人節、七夕情人節、每年5月20日（520諧音我愛你）、元旦等節日，都會提供登記結婚新人限量小禮物，並布置戶政事務所，讓新人感受到滿滿祝福。

板橋戶所送上「馬卡龍流蘇珍珠鑰匙圈」、林口以及淡水戶所提供鳳冠霞披供新人拍照留念，三峽戶所贈送新人在地特產碧螺春以及蜜香紅茶，搭配心型濾茶器。五股戶所贈送手作蜂蜜禮盒，新店戶所挑選「乾燥花鑰匙圈」當贈禮。

在板橋戶所登記的盧宣辰說，她與老公楊明道是在朋友聚會中認識，聊天才發現是同一條巷子的鄰居，非常有緣，聚會結束後同行回家，後來老公在西洋情人節告白，所以選在西洋情人節結婚，把交往紀念日變成結婚紀念日。

而今天過生日的李秉翰則到三重戶所與老婆鄭昀旻登記結婚，兩人是研究所學長學妹，一起到美國參加研討會時他把握機會告別，歷經9年愛情長跑決定在2月14日情人 節登記。