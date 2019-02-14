侯友宜西洋情人節做乾燥花 向妻子任美鈴示愛

2019-02-14 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



今天西洋情人節，新北市長侯友宜選擇手做乾燥花送給妻子任美鈴，他強調心意最重要，向任美鈴喊話「雖然不都是我做的，但這代表我的心意，謝謝你的辛苦，希望每天都是情人節。」不過卻表示無法早點回家，因為排定的工作至少要到晚上9點。

侯友宜傍晚到土城乾燥花工作室，學習手做乾燥花向任美鈴示愛。他笑著說過去看過卻沒送過乾燥花，以前曾在情人節送過99朵玫瑰，捧著走在路上都看不見前面，任美鈴收下花還調侃他「以後可以再多送一點，但是不要送菊花。」

侯友宜手做的乾燥花以小百合代表百年好合，乾燥花則象徵愛情永不凋謝，採用適合西洋情人節的溫馨暖粉色系。他在花店師傅Kelly指導下向任美鈴說，「我的溫馨濃情蜜意只為你心花怒放，親愛的老婆。」學著說還緊張到流汗，只希望妻子開心，「幾十年沒說過，希望妳看見花心就開，妳是我心裡最美的花。」

不過向任美鈴隔空示愛時，侯友宜還藉機偷渡政令業配，除期待有情人終成眷屬，也不忘廣告新北市人口即將破400萬，希望市民多生育。